SICT reporta atención a más de 2 mil baches en carreteras de Durango

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Durango, reportó en un comunicado la atención que se ha brindado en la entidad durante este 2026, mediante los diferentes programas de conservación carretera.

Destaca el Megabachetón, la atención de puentes, la construcción de caminos artesanales y obras que fortalecen la seguridad vial y la conectividad de la entidad.

Con el Megabachetón, por ejemplo, se reporta la conservación periódica de cerca de 247 kilómetros y la conservación rutinaria de 2 mil 100 kilómetros de carreteras, con atención a 2 mil 926 baches, equivalentes a 43 mil 658 metros cuadrados, y una inversión de más de 120 millones de pesos.

El organismo dio a conocer que, con la atención de los baches, se preserva la infraestructura carretera, junto con las diferentes acciones de conservación.

En el caso de la rutinaria, esta es la que incluye bacheo, limpieza de la superficie de rodamiento, deshierbe, retiro de obstáculos y mantenimiento de los elementos de la infraestructura.

Mientras que la conservación periódica comprende la rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante intervenciones de fresado y sustitución de carpeta asfáltica, renivelaciones y aplicación de microaglomerado o riegos de sello para prolongar su vida útil.

INVERSIÓN

El Centro SICT indicó que, con una inversión superior a los mil 500 millones de pesos, se han atendido cerca de 247 kilómetros de una meta proyectada de 710 kilómetros para este año.

Otros 2 mil 357 millones de pesos son destinados a obras y supervisión para fortalecer la seguridad vial y la conectividad en carreteras y puentes, así como a la construcción de caminos artesanales e infraestructura social.

En el caso de los caminos artesanales, en Pueblo Nuevo se trabaja con una inversión de 87.4 millones de pesos, con una meta de 11.50 kilómetros, mientras que en Mezquital se destinan más de 345.7 millones de pesos para construir 46.81 kilómetros.