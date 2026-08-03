Siete de cada 10 empresas manufactureras batallan para encontrar personal calificado

El 71 por ciento de las empresas manufactureras están enfrentando dificultades para encontrar personal calificado, justo en un momento en que el sector registra nuevas oportunidades de crecimiento impulsadas por el nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro y las inversiones en la industria.

De acuerdo con el estudio Global Insights Manufactura 2026, elaborado por ManpowerGroup, el desarrollo de talento especializado se ha convertido en uno de los principales retos para que estados con vocación industrial, como Durango, puedan aprovechar la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la manufactura nacional.

El reporte señala que en el norte del país, incluyendo Durango, el 45 por ciento de los empleadores del sector manufacturero tiene previsto contratar personal durante el tercer trimestre de 2026, mientras que el 36 por ciento mantendrán sin cambios el tamaño de su plantilla laboral, lo que refleja que la demanda de trabajadores especializados continúa siendo un factor estratégico para el crecimiento de la industria.

La directora de Manpower para Latinoamérica, Beatriz Robles, afirmó que la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, junto con la innovación tecnológica, está elevando la demanda de talento especializado, por lo que las empresas que logren desarrollar esas capacidades tendrán mayores posibilidades de competir en el largo plazo.

El estudio advierte que el avance de la automatización y la manufactura inteligente modificará la integración de la fuerza laboral. De hecho, el 93 por ciento de los fabricantes considera que estas tecnologías incrementarán la necesidad de trabajadores con conocimientos técnicos, habilidades digitales y capacidad para operar sistemas automatizados.

Entre los perfiles que tendrán mayor demanda destacan especialistas en análisis de datos, mantenimiento avanzado, programación, resolución de problemas y operación de tecnologías emergentes, competencias que serán determinantes para mejorar la productividad y la competitividad del sector.

Sin embargo, el informe también identifica un rezago en la capacitación de los trabajadores, ya que el 60 por ciento asegura no haber recibido ningún tipo de formación durante los últimos seis meses, situación que obliga a fortalecer los programas de actualización y desarrollo de habilidades para responder a las nuevas exigencias de la industria.

ManpowerGroup concluye que, además de la inversión en infraestructura y tecnología, la formación de talento especializado será uno de los factores que definirá qué estados y regiones podrán aprovechar la nueva etapa de crecimiento de la manufactura mundial.