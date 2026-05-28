Siglo Nuevo estará en la FEDUL para presentar la edición 'El balón a sol y sombra'

El fútbol como espectáculo global, territorio político y reflejo cultural será el eje de la presentación de “El balón a sol y sombra”, la edición especial número 519 de la revista cultural Siglo Nuevo, publicada por El Siglo de Torreón y dedicada a explorar las múltiples dimensiones que rodean a la próxima Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026.

La publicación, escrita por Aldo Valdés y editada por Saúl Rodríguez, propone una lectura que va más allá de las canchas y los estadios. A partir del fenómeno mundialista, la revista analiza temas relacionados con identidad, economía, poder, urbanismo, migración y memoria colectiva, en un contexto donde México, Estados Unidos y Canadá compartirán por primera vez la organización de una Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

La edición toma su nombre como un guiño inevitable al universo narrativo de Eduardo Galeano y coloca al balón como símbolo de un entramado mucho más amplio, donde el deporte se convierte también en escenario de tensiones políticas, intereses económicos y transformaciones culturales.

Un Mundial que rebasa lo deportivo

En el texto publicado por Siglo Nuevo, Valdés plantea que el Mundial 2026 marcará un momento histórico no solo por su dimensión deportiva, sino por la manera en que Norteamérica será observada desde el resto del planeta. La revista reflexiona sobre el peso simbólico del Estadio Azteca, la comercialización de los espacios históricos y la expansión de la FIFA como una estructura con enorme influencia global.

La publicación también dialoga con debates contemporáneos sobre la relación entre fútbol y poder. Desde el impacto climático que podría tener el torneo en algunas sedes mundialistas, hasta las transformaciones urbanas y económicas derivadas del evento, el Mundial aparece como una plataforma donde convergen intereses internacionales, identidades nacionales y narrativas mediáticas.

En esa línea, la revista se suma a una tendencia reciente de publicaciones culturales que buscan leer el fútbol como fenómeno social y político, alejándose de la cobertura meramente deportiva para entenderlo como un espejo del presente.

Pretexto para leer el mundo

Más que una edición con estadísticas o pronósticos, “El balón a sol y sombra” apuesta por el ensayo, la reflexión y el análisis cultural. El texto recorre cómo el fútbol se relaciona con fronteras, identidad nacional, consumo global y disputas simbólicas, justo en un momento donde el Mundial volverá a colocar a México en el centro de la conversación internacional.

La presentación de “Siglo Nuevo: El balón a sol y sombra” se realizará el próximo domingo a las 19:00 horas, dentro de las actividades de la Feria Duranguense del Libro 2026, que se desarrolla en la Plaza de Armas de Durango.

El evento contará con la participación de Aldo Valdés, autor de la edición, y Saúl Rodríguez, editor de la revista cultural Siglo Nuevo.