Sigue abierta la exposición 'Rostros y raíces: Mujeres de Durango' en el Museo del Aguacate

Las mujeres de entre 1890 y 1970 quedaron encapsuladas en una muestra fotográfica que hoy puede visitarse en el Museo Regional de la UJED y que permanecerá en exhibición solo hasta finales de septiembre.

Bajo el título “Rostros y raíces: Mujeres de Durango a través de la fotografía 1890-1970”, la exposición propone detenerse frente a esos rostros que alguna vez quedaron registrados en una fotografía y que, décadas después, vuelven a contar parte de la historia social y cotidiana de Durango.

UNA MIRADA A LAS MUJERES DE OTRA ÉPOCA

La muestra reúne alrededor de 35 reproducciones fotográficas en gran formato, además de entre seis y ocho piezas originales provenientes principalmente del acervo de la Fototeca del Centro INAH, complementado con colecciones particulares.

En ellas aparecen mujeres solas, acompañadas por amigas, familiares o infancias, en distintos momentos y espacios, permitiendo observar no solamente sus rostros, sino también detalles de la vida de otras generaciones.

MODA, COSTUMBRES Y MEMORIA

Uno de los atractivos de este recorrido es precisamente la posibilidad de observar cómo el paso del tiempo quedó registrado en la ropa, los peinados, las poses y los escenarios de las protagonistas.

La selección permite apreciar transformaciones sociales y culturales que van desde las últimas décadas del siglo XIX hasta el siglo XX, convirtiendo cada fotografía en una pequeña ventana hacia una época distinta.

Más que presentar una historia definitiva, “Rostros y raíces” ofrece una mirada al acervo fotográfico y coloca a las mujeres en el centro del encuadre, recuperando presencias que forman parte de la memoria colectiva.

Para quienes aún no han recorrido la exposición, todo este mes podrá visitarse de manera gratuita, con el fin de acercar a los duranguenses, a través de imágenes, a conocer algunos de los rostros femeninos que forman parte de las raíces de Durango.

PARA VISITAR

La exposición “Rostros y raíces: Mujeres de Durango a través de la fotografía 1890-1970” continuará abierta al público hasta finales de septiembre en el Museo Regional de la UJED, ubicado en Victoria no. 100 sur, en la zona centro de la capital.

El recinto recibe visitantes los lunes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; de martes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; los sábados, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; y los domingos, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.