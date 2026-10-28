Siguen los robos de motos en Durango; ahora desaparece una Vento en la Juan de la Barrera

Los robos de motocicletas continúan registrándose en distintos sectores de la ciudad de Durango, y en esta ocasión un ciudadano fue víctima de los delincuentes, quienes se llevaron su unidad mientras permanecía estacionada en el exterior de su domicilio, en la colonia Juan de la Barrera.

El afectado fue identificado como Irvin Miguel, quien reportó la desaparición de su motocicleta alrededor de las 12:30 horas del 27 de octubre, en un domicilio ubicado sobre la calle Molino del Rey, en el mencionado asentamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, había dejado su vehículo estacionado afuera de su vivienda; sin embargo, cuando salió para utilizarlo, se percató de que ya no se encontraba en el lugar, por lo que comenzó a buscarlo en los alrededores, sin conseguir localizarlo.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Vento, línea Nitrox, modelo 2021, de color negro y con rines anaranjados, características que podrían facilitar su identificación. El vehículo cuenta con placas de circulación del estado de Durango, aunque no se proporcionó el número de matrícula.

Ante la desaparición de su motocicleta, el afectado solicitó la intervención de las autoridades para reportar el robo y proporcionar las características de la unidad. Hasta el momento se desconoce la identidad de quienes se la llevaron, así como su posible paradero, por lo que el caso se suma a los reportes de robo de motocicletas registrados en la capital duranguense.