Siguen los robos en el Centro de Durango; hombre encuentra su coche sin batería

La jornada laboral terminó con una desagradable sorpresa para un automovilista, quien la noche de este martes descubrió que delincuentes habían robado varias autopartes de su vehículo mientras permanecía estacionado en la Zona Centro de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas en las inmediaciones de Predio Canoas y Privada Aquiles Serdán, donde el afectado solicitó la presencia de las autoridades para denunciar el robo.

De acuerdo con la información recabada, Christian, al salir de su centro de trabajo, se dirigió a su automóvil de la marca Dodge, línea Neon, modelo 2002 de color blanco, y observó que había sido objeto de un robo.

Al inspeccionar la unidad, confirmó que los responsables se habían llevado la batería, además de los limpiaparabrisas, sin que se conozca el momento exacto en que ocurrió el ilícito.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información necesaria que permita integrar la denuncia correspondiente.

Las autoridades recomendaron al propietario formalizar la querella ante el Agente del Ministerio Público, con el fin de que se inicien las investigaciones y se busque identificar a los responsables.