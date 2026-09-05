Siguen quejas de ciudadanos y comerciantes por daños en banquetas del Centro Histórico

El mejoramiento de banquetas en el Centro Histórico es una petición que se ha hecho no solo por parte de los comerciantes, sino de la ciudadanía en general, aunque reconocen avances, sobre todo para adaptar rampas para el paso de sillas de ruedas.

Oliver Morales, presidente de comerciantes de la zona, indicó que las quejas sobre las condiciones de las banquetas van a continuar, debido a que son muchos los daños que se tienen, que se incrementaron con los trabajos del cableado subterráneo.

Entre las zonas que pudieran estar más afectadas, detalló: “Toda el área donde hicieron el cableado subterráneo dejaron mal los trabajos, no quedó bien. Entonces sí es un área bastante considerable: todo 20 de Noviembre, calles aledañas, Progreso, Patoni, 5 de Febrero; sí es un área muy grande que se tiene que rehabilitar y, en algunos casos, pues rehacer”.

Recordó que la petición para mejorar las banquetas ha sido de años y no solo por parte de los comerciantes, sino también de los transeúntes que acuden al Centro Histórico, porque incluso algunas personas han tenido accidentes.

Apuntó que en días pasados hicieron un recorrido por el Centro junto con personal de la Gerencia y observaron algunos avances, sobre todo porque los trabajos de mejoramiento no fueron simples parches, sino que se retiraron las áreas dañadas y se colocaron nuevas.

Dijo que también se ha dado atención a las rampas para sillas de ruedas, pues se han establecido conforme a lo que se requiere en lugares donde no había.

En cuanto a lo que se pueda lograr en los próximos meses, comentó que las autoridades municipales anunciaron una inversión para el mejoramiento de banquetas en 2026.

“Sabemos que no se van a arreglar en un mes, pero sí que al iniciar el año que entra empiece ya a mejorar de una manera muy visible esta situación de las banquetas”.