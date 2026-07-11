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Simón Bolívar tendrá nueva biblioteca; llegarán más de mil libros

La lectura es un hábito importante que nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades y conocer nuevos mundos.

Simón Bolívar tendrá nueva biblioteca; llegarán más de mil libros

Simón Bolívar tendrá nueva biblioteca; llegarán más de mil libros

DANIELA ALMAGUER
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Los libros encontrarán un nuevo hogar en el municipio de General Simón Bolívar con la apertura de la Biblioteca Flores Magón, un espacio que comenzará actividades el próximo martes y que busca convertirse en un punto de encuentro para lectores de todas las edades.

Con un acervo cercano a los mil 500 ejemplares, la biblioteca estará abierta a toda la población y ofrecerá un lugar destinado a la consulta, la lectura y el descubrimiento de nuevas historias.

Su creación representa una alternativa para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas tengan acceso a materiales bibliográficos sin salir de su comunidad.

Pensada para atender a una población aproximada de tres mil habitantes, la Biblioteca Flores Magón abrirá de lunes a viernes, de las 14:00 a las 20:00 horas. Además del servicio de consulta en sala, contará con préstamo a domicilio, una modalidad que permitirá que los libros circulen más allá de sus estantes y formen parte de la vida cotidiana de las familias.

La llegada de una nueva biblioteca significa mucho más que la apertura de un edificio. Es la posibilidad de generar un espacio donde la lectura se convierta en hábito, donde la curiosidad encuentre respuesta entre las páginas y donde el acceso al conocimiento esté al alcance de cualquier persona interesada en acercarse a los libros.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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