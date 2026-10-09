‘Simón’ podría evolucionar a un peligroso huracán categoría 4, ¿a partir de cuándo?

Autoridades meteorológicas de México mantienen alerta por el avance del huracán "Simón", que se desplaza por el océano Pacífico cerca de las costas mexicanas, con pronóstico de tocar tierra en próximos días. Aunque actualmente entra dentro de la categoría 2, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que alcance la categoría 4 en la escala.

En los últimos días, el SMN comenzó a vigilar y a emitir recomendaciones por la próxima llegada a territorio mexicano del ciclón tropical “Simón", que se desarrolló apenas hace unos días en el océano Pacífico y que en las últimas horas ha comenzado a intensificarse y acercarse cada vez más a la costa de Mexico.

De acuerdo con el más reciente reporte del SMN, “Simón” continúa fortaleciéndose mientras se desplaza frente a las costas de Jalisco y Colima, mientras que su circulación ocasiona lluvias torrenciales en los estados de Guerrero y Michoacán, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco y Colima, acompañadas además de vientos fuertes y oleajes elevados.

¿Cómo y dónde se encuentra “Simón”?

El SMN indicó en su reporte de las 18:00 horas de este viernes 9 de octubre, que "Simón" se encontraba en latitud norte 16.4 y longitud oeste 104.6, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 325°, con una velocidad de 6 km/h.

“Simón" presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 175 km/h, y rachas que alcanzan hasta los 215 km/h, lo que le da su clasificación actual de huracán de categoría 2.

En cuanto al lugar más cercano a costas de México, el SMN indica que se encuentra a unos 305 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a unos 465 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

¿Cuándo pasaría a hacer huracán categoría 4?

A pesar de qué en las últimas horas el ciclón se ha intensificado, el SMN prevé que “Simón” adquiere aún más fuerza e incluso alcance la categoría 4 en las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, “Simón” pasaría a hacer huracán de categoría 4 alrededor del mediodía de este sábado 10 de octubre, momento en el que presentará vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h, ubicándose a unos 185 km al sur-sur oeste de Manzanillo, y a 190 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

“Simón” seguiría su trayecto, siendo huracán de categoría cuatro durante varias horas pues incluso se prevé que toque tierra en Jalisco aún con esta intensidad, para luego degradarse a huracán de categoría 2 durante su paso por el territorio nacional.

Autoridades meteorológicas sugieren mantenerse al tanto de las actualizaciones que el huracán pudiera tener, sobre todo, debido a la proximidad de costas mexicanas y el pronóstico de alcanzar tierra este mismo fin de semana.