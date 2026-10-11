Simón y Rachel golpean a México: un muerto, viviendas inundadas y cientos de rescates

Las lluvias y los fuertes vientos asociados a Simón y Rachel mantienen a distintas regiones de México entre labores de emergencia y evaluaciones de daños. Mientras algunas familias comienzan a enfrentar las pérdidas, en la costa del Pacífico continúan las advertencias para permanecer a resguardo.

Los reportes disponibles este domingo 11 de octubre dan cuenta de viviendas y negocios inundados, vehículos atrapados, árboles derribados y carreteras obstruidas. El balance es preliminar y las cifras corresponden a distintos cortes de las autoridades.

Guerrero: una muerte y daños en 20 municipios

En Guerrero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó una persona fallecida, dos lesionadas y 112 viviendas afectadas por las lluvias vinculadas con Simón, en un corte actualizado a las 14:00 horas del sábado.

Las afectaciones abarcaron 20 municipios e incluyeron caída de bardas y postes, deslizamientos de rocas y socavones.

Acapulco concentró buena parte de los daños materiales: se contabilizaron 150 negocios inundados, 20 viviendas con ingreso de agua y 60 vehículos varados o anegados.

Colima: comercios dañados y caminos bloqueados

En Colima, los efectos de Simón provocaron inundaciones y evacuaciones en Manzanillo, además de daños en negocios de venta de mariscos de El Paraíso, Cuyutlán y Boca de Pascuales.

La caída de árboles bloqueó temporalmente la carretera de Villa de Álvarez a Minatitlán y la vía libre Armería–Manzanillo, a la altura de Los Reyes. También se suspendieron servicios y actividades ante las condiciones meteorológicas.

Protección Civil estatal informó un saldo preliminar sin fallecidos, lesionados ni desaparecidos. Sin embargo, mantenía atención en colonias de Manzanillo afectadas por el aumento del nivel de la laguna, entre ellas Libertad, Alameda, Punta Chica y Punta Grande.

Rachel deja rescates e inundaciones en Baja California

En el noroeste, Rachel llegó como ciclón postropical, pero su debilitamiento no evitó las afectaciones en Tijuana, Ensenada y Mexicali.

El balance estatal difundido el domingo incluyó 200 rescates y alrededor de cuatro mil reportes al C5. En Ensenada, el desbordamiento del arroyo El Pípila obligó a evacuar a unas 30 familias de la colonia San Francisquito.

En Tijuana, rescatistas utilizaron lanchas para sacar de sus viviendas a ocho personas, incluido un menor, en Valle de las Flores. El agua alcanzó entre 1.80 y 1.90 metros en la zona afectada.

Además, se registraron árboles y postes caídos, interrupciones eléctricas y vehículos atrapados en vialidades de Mexicali. Ante las condiciones, el gobierno estatal anunció la suspensión de clases para el lunes 12 de octubre, en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

La emergencia continúa

Aunque ya existen daños documentados, Simón seguía desplazándose cerca de la costa del Pacífico durante el domingo. Las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en viviendas seguras o refugios y evitar salir hasta que se declare el fin del peligro.