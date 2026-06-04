Inauguran en Durango el simposio en sistemas constructivos en la Inteligencia Artificial

La Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura (FICA) de Gómez Palacio, inauguró el XIX Simposio Internacional de Investigación en Sistemas Constructivos, Computacionales y Arquitectónicos 2026 (SIISCCA), aplicado en la era de la Inteligencia Artificial.

Jesús Urbina Suárez, director de la FICA, dijo que se está consolidando esta capacitación como un espacio de colaboración académica y científica con participación nacional e internacional.

El encuentro académico, denominado “Entorno construido en la era de la IA”, se desarrolla en modalidad híbrida y reúne a investigadores, docentes, estudiantes y representantes de instituciones de educación superior, así como de empresas públicas y privadas de varias partes del país y del mundo.

Urbina Suárez, destacó que uno de los principales objetivos del simposio es fortalecer la colaboración interinstitucional y promover nuevas líneas de aplicación y generación de conocimiento orientadas al desarrollo y crecimiento del país.

Asimismo, invitó a los estudiantes a aprovechar este espacio académico diseñado para fortalecer su formación profesional y ampliar su visión sobre los retos tecnológicos y científicos actuales.

El simposio está dirigido a estudiantes de Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería en Tecnologías Computacionales y de la Maestría en Ingeniería con especialidad en Planeación y Construcción.

Por su parte, el coordinador general del SIISCCA, Julio Roberto Betancourt Chávez, resaltó que la colaboración entre los sectores público y privado en proyectos de investigación y desarrollo contribuye al fortalecimiento de la innovación y el crecimiento económico.