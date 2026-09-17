Simulacro Nacional 2026: ¿sonará la alerta sísmica en todos los celulares este 19 de septiembre?

Este sábado, millones de teléfonos celulares emitirán un sonido, vibrarán y mostrarán un mensaje como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026. Aunque el aviso será enviado a todo México, existen algunas condiciones que podrían impedir que determinados dispositivos lo reciban.

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que el ejercicio comenzará el 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y estará basado en cinco hipótesis de sismo distribuidas por regiones.

Uno de los principales componentes será el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular, mediante el cual se enviará una notificación simultánea a más de 80 millones de dispositivos en las 32 entidades federativas.

¿La alerta llegará a todos los celulares?

El aviso se enviará a nivel nacional mediante la tecnología conocida como Cell Broadcast o Difusión Celular, capaz de transmitir mensajes a los teléfonos conectados a las antenas ubicadas dentro de una zona determinada.

Para recibirlo no será necesario instalar una aplicación, registrarse previamente, contar con saldo ni disponer de datos móviles o conexión a internet. El mensaje también será gratuito.

Sin embargo, aunque las autoridades han señalado que la alerta sonará en todo el país, esto no significa necesariamente que llegue a cada celular. El dispositivo deberá encontrarse encendido, dentro de una zona con cobertura de telefonía móvil y ser compatible con este tipo de notificaciones.

También se recomienda mantener actualizado el sistema operativo. Los equipos apagados, sin señal, en modo avión o demasiado antiguos podrían no recibir el aviso.

La notificación aparecerá sobre el contenido que se esté consultando y estará acompañada por un sonido y una vibración distintivos. El texto aclarará que se trata de un simulacro y no de una emergencia real.

¿También sonará en Durango?

Sí. El alertamiento telefónico será enviado a los celulares localizados en Durango y el estado participará en la hipótesis correspondiente a la zona noreste.

Para esta región se simulará un sismo de magnitud 5.2, con epicentro ubicado ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León. El escenario también abarcará Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Además del envío a celulares, el ejercicio contempla la transmisión de avisos por estaciones de radio y televisión, así como la activación de más de 23 mil altavoces instalados principalmente en el centro y sur del país.

Será la primera ocasión en que un simulacro nacional se realice en sábado. Protección Civil busca que las familias aprovechen el ejercicio para revisar rutas de evacuación, zonas de menor riesgo, puntos de reunión y responsabilidades de cada integrante del hogar.