Simulan en Durango un incendio en ISSSTE y sismo en el IMSS

Durango se sumó a la jornada de simulacros con motivo del Día Nacional de la Protección Civil con simulacros en dos hospitales de la capital.

Tal como se programó a nivel nacional, en punto de las 12:00 horas sonaron las alarmas que generaron un par de reportes al C-5; uno por incendio en el hospital Santiago Ramón y Cajal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otro en el Hospital General de Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Incendio, sismo y caída de estructuras

En el primero se planteó la hipótesis de incendio y en el segundo fue un sismo con caída de estructuras. Ante lo cual, los primeros en actuar fueron las brigadas internas de ambos nosocomios y, minutos después, arribaron los vehículos de Protección Civil para atender ambas emergencias.

A la par, se realizó la extracción de personas con diferentes heridas y su atención en el exterior, fuera de áreas de riesgo, por parte del personal capacitado mientras arribaban los para médicos para luego proceder con su traslado a evaluaciones más amplias.

La calle Predio Canoas fue el escenario de concentración de las personas evacuadas y maniobras de los vehículos de emergencia, ante la expectación de las personas que presenciaron los simulacros.

A la par, la Coordinación Estatal de Protección Civil anotó los tiempos de respuesta de todos los actores involucrados para determinar los rubros a trabajar para mejorar las capacidades de atención.