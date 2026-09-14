Sin claridad, en torno a posible licencia del Gobernador de Durango por proceso electoral

En una entrevista a un canal de televisión local que dio el pasado fin de semana, el gobernador Esteban Villegas Villarreal se refirió a la posibilidad de participar en el proceso electoral. En tal sentido, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, se refirió a este asunto y afirmó que, en dado caso, tendría que solicitar una licencia temporal.

“Entiendo que sí tiene que pedir licencia, cuando menos lo que dure el periodo electoral, pero bueno, es una decisión que apenas está en ciernes”, manifestó.

En tal sentido, dijo desconocer cuál sería el proceso para asignar a quien se quedaría al frente del Gobierno del Estado ya que no sería la figura del Secretario General de Gobierno.

“No necesariamente. El Secretario General es en función de salidas menores de 15 días. Ya cuando se trata de una licencia de tres meses, ya sería otro procedimiento, en este momento no lo traigo claro”, indicó.

Por lo que dijo no tener claro si el procedimiento tendría que pasar por el Congreso del Estado, “como es muy inusual, no lo traemos claro”, agregó.

Adicionalmente, el gobernador declaró, en otra entrevista televisiva, que está preparado para las “traiciones” que pudiera haber entre miembros de su gabinete, así como para el “revire” que pudiera hacer.