Durango

MADRES BUSCADORAS

Sin denuncias, no habrá búsquedas de restos en predios de Durango: SGG

Aunque colectivos han realizado labores en otras zonas del estado, autoridades señalaron que en la capital no se prevén operativos de este tipo en el corto plazo.

Sin denuncias, no habrá búsquedas de restos en predios de Durango: SGG

Sin denuncias, no habrá búsquedas de restos en predios de Durango: SGG

CLAUDIA BARRIENTOS
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En el municipio de Durango no se contempla llevar a cabo en el corto plazo labores de búsqueda de restos, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela.

“Aquí en Durango, por fortuna, no tenemos búsqueda en este momento. Hay algunos colectivos que sobre todo han buscado en la zona del Mezquital. Lamentablemente, ya no sé si decir lamentable o afortunadamente, no se ha encontrado nada”.

“Lo que nosotros sí les podemos asegurar es que la Comisión Estatal de Búsqueda está muy cerca de los colectivos, son la mayoría mujeres buscadoras, para que en cualquier circunstancia que ellas de alguna manera soliciten el apoyo, nosotros estamos listos para brindárselos. Y hoy tenemos y contamos ya con herramientas especializadas de búsqueda acuática, de búsqueda terrestre, subterránea y aérea. Tenemos ya equipamiento muy especializado para búsqueda”, manifestó.

Por lo que dijo que en el municipio de Durango no se contempla llevar a cabo labores de búsqueda de restos en predios, como ya se ha hecho en otros municipios de la entidad, “es que no tenemos denuncia”, enfatizó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Héctor Vela Valenzuela Comisión Estatal de Búsqueda Madres Buscadoras Desaparecidos búsqueda, tenemos, municipio, contempla

               

                
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