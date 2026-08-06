Sin garantía, vehículos dañados por inundaciones; recomiendan evitar calles con altos niveles de agua

Varios vehículos se quedaron varados por la inundación que se registró en Durango, sobre todo por el bulevar Primo de Verdad, e inclusive circuló a través de las redes sociales el video de un taxista intentando sacar su unidad después de que se hundió.

Y es que, los daños a vehículos representan un fuerte golpe al patrimonio y la economía de los afectados ya que, si solamente se cuenta con una póliza básica de responsabilidad civil, no hay forma de que se pague y tampoco si se enciende un auto varado en el agua.

El vicepresidente de Talleres Mecánicos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Armando Soto Luna, habló sobre los daños cuando los vehículos entran en el agua.

“Lo principal que puede suceder es que si está profundo el charco y entra aún así con el motor encendido intentando cruzar el agua y en algún momento llega a entrar el agua por el filtro del aire hacia el motor, esta agua puede llegar a romper los pistones del motor y obviamente se puede dañar el motor ya sea uno o dos pistones y eso va a provocar que se quiebren y deje de funcionar el motor”, indicó.

Esto provocará que el vehículo se quede en el agua, llenándose por dentro, dañando las partes electrónicas, los sensores y las computadoras. “Y obviamente el costo sería mucho más. Entre más nuevo es el vehículo más costosa sería la reparación del daño”, lamentó.

Asimismo, comentó que las aseguradoras tienen algunos lineamientos para aplicar las pólizas. “No dan garantía cuando alguien se mete a los charcos aún sabiendo que está muy profundo. No dan garantía contra ese tema puesto que ya se considera un mal uso del vehículo queriéndolo meter. Obviamente no están diseñados los vehículos para entrar en el agua y para circular en lugares de agua profunda. La otra opción recomendable a la gente es: si ya entró al charco, si ya vio que está subiendo demasiado el nivel del agua o si el vehículo está estacionado en un lugar donde se está subiendo el nivel del agua, entonces lo más preferible es no moverlo, no intentar encenderlo, dejarlo ahí hasta que se baje el nivel del agua, ponerlo a secar, buscar la manera de que un profesional le ayude a secar el cableado y las computadoras para que no haya nada de agua antes de intentar volverlo a encender por primera vez”, recomendó.

Sin embargo, enfatizó que lo más recomendable es evitar los charcos grandes o no salir de casa cuando se registran lluvias de esta magnitud.