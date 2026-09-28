Sin IMSS-Bienestar, Durango mantiene control de sus servicios de Salud: Nájera

Durango no se ha incorporado al programa IMSS-Bienestar y esta situación permite que el gobierno estatal mantenga el control y la administración de los servicios de salud, consideró Moisés Nájera Torres, secretario de Salud en la entidad.

Al ser cuestionado sobre en qué beneficia a Durango no formar parte todavía del programa federal, el funcionario señaló que los problemas registrados en otras entidades muestran, desde su perspectiva, que aún no existen las garantías suficientes para los estados que han transferido sus servicios al IMSS-Bienestar.

“En el tema de garantías, pues no las tenemos, por eso son las manifestaciones en otros estados”, afirmó Nájera Torres, al referirse a las protestas que, dijo, se han registrado en entidades que participan en el esquema de IMSS-Benestar.

Mencionó entre los casos recientes a Veracruz y señaló que anteriormente también se han presentado situaciones similares en Sonora y el Estado de México.

El secretario sostuvo que, mientras Durango permanezca fuera del programa, el gobierno estatal continúa aportando los recursos necesarios para mantener en funcionamiento a la Secretaría de Salud y garantizar la atención a la población.

“Creo que el gobierno sigue aportando el recurso necesario para que las instituciones, o aquí al menos la Secretaría de Salud, sigamos avantes y de esa manera poder seguir dando esta atención que venimos dando”, expresó.

Durango es una de las entidades que aún no concretan la transferencia de sus servicios estatales de salud al esquema IMSS-Bienestar, por lo que la Secretaría de Salud estatal continúa bajo responsabilidad del gobierno local.