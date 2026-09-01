Sin inversiones concretas, polos de desarrollo aún no se consolidan: CCE Durango

Al hacer un balance del segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, reconoció el avance en algunos temas, particularmente en seguridad, “sin embargo, en materia económica consideramos que todavía nos quedan a deber”, enfatizó.

Consideró que se requieren propuestas más claras y aterrizadas para impulsar el crecimiento, la inversión y la generación de empleos.

“Los polos de desarrollo representan una buena estrategia, pero particularmente en el norte del país todavía no vemos que se haya consolidado ni que haya generado resultados visibles. Durango forma parte de estos corredores y seguimos esperando que esa estrategia se traduzca en inversiones concretas que lleguen a nuestro estado”, mencionó.

Asimismo, dijo que preocupa al sector empresarial que, pese al movimiento que existe alrededor del T-MEC, no se estén viendo nuevas inversiones en la magnitud que México necesita.

“Hoy el reto es mantener la relación comercial con Estados Unidos, pero sobre todo alcanzar una definición que dé certeza a las empresas que ya están aquí y a las que podrían venir”, agregó.

Además, planteó que preocupan las cargas tributarias y regulatorias que “pesan cada vez más sobre quienes están en la formalidad y cumplen con sus obligaciones”.

“Desde el sexenio anterior y ahora en esta administración, existe entre el sector productivo la percepción de que al empresario formal se le exige y fiscaliza cada vez más, sin que veamos el mismo esfuerzo para ampliar la base de contribuyentes y combatir de fondo la informalidad”, indicó.

Aseguró que los empresarios no están en contra de contribuir ya que se entiende que los impuestos son necesarios para el funcionamiento del país. “Lo que pedimos es equilibrio, reglas claras y condiciones que no terminen desincentivando la inversión y la generación de empleos”, añadió.

Finalmente, opinó que el próximo año se debe “pasar de los anuncios y las estrategias, a los resultados”.