¿Sin puente? Tips para ir y volver el mismo día a Mexiquillo

Entre cascadas, bosques, formaciones rocosas y comida tradicional, este destino ofrece una experiencia de naturaleza sin necesidad de reservar una cabaña ni pasar la noche fuera de casa.

Para quienes no tuvieron puente, pero sí ganas de aprovechar el día de descanso, Mexiquillo puede ser una excelente alternativa.

Este paraje de la Sierra Madre Occidental reúne algunos de los paisajes naturales más atractivos de Durango y permite organizar un viaje exprés, salir temprano de la capital, disfrutar varias horas entre montañas y regresar por la tarde o noche.

La clave está en planear bien los tiempos, elegir algunos atractivos principales y evitar querer recorrer absolutamente todo en una sola visita. Con un poco de organización, el día puede convertirse en una pequeña aventura para desconectarse de la rutina sin necesidad de hospedaje.

¿CUÁNTO TIEMPO SE HACE DESDE DURANGO?

Mexiquillo se localiza en el ejido La Ciudad, municipio de Pueblo Nuevo, sobre la carretera Durango-Mazatlán. Desde la capital duranguense, el recorrido es de aproximadamente 130 a 140 kilómetros, dependiendo de la ruta y el punto de partida, con un tiempo estimado de entre dos y dos horas y media en automóvil.

El trayecto se realiza por la carretera federal 40, rumbo a El Salto y Mazatlán, hasta llegar a la desviación hacia La Ciudad y Mexiquillo. Aunque el camino ofrece paisajes espectaculares, también incluye curvas y tramos de montaña, por lo que conviene conducir con precaución y aprovechar las horas de luz.

Para una visita de ida y vuelta, lo ideal es salir lo más temprano posible, así se puede aprovechar buena parte del día y comenzar el regreso antes de que oscurezca.

CASCADAS, BOSQUE Y UN JARDÍN DE PIEDRAS

Una vez en Mexiquillo, las opciones para disfrutar la naturaleza no faltan. Uno de los atractivos más conocidos es su cascada, rodeada de vegetación y enormes formaciones rocosas. El sonido del agua, el paisaje boscoso y los senderos que conducen hacia distintos puntos hacen que la caminata sea parte de la experiencia.

Otro sitio imperdible es el Jardín de Piedras, un conjunto de formaciones rocosas de origen volcánico que sobresalen entre los claros del bosque. Algunas alcanzan varios metros de altura y crean un paisaje muy particular, ideal para caminar, tomar fotografías y descubrir rincones que parecen sacados de otro escenario.

También se encuentra la Laguna de Mexiquillo, un espacio rodeado de árboles que complementa el recorrido. Su apariencia cambia según la temporada y las lluvias, por lo que resulta un buen punto para detenerse y disfrutar del entorno.

Los antiguos túneles ferroviarios son otro de los atractivos de la zona. Fueron construidos como parte de un proyecto de ferrocarril que no llegó a concretarse y actualmente forman parte de los recorridos que permiten conocer la historia y el paisaje de este lugar. Para explorarlos es importante contar con iluminación, respetar las restricciones de acceso y no ingresar a tramos cerrados o inseguros.

SENDERISMO Y AVENTURA ENTRE PINOS

Para quienes prefieren una actividad más dinámica, Mexiquillo también ofrece posibilidades para practicar senderismo y recorrer distintos caminos entre bosques, cañones y cascadas. Hay recorridos de diferente duración y dificultad, por lo que cada visitante puede elegir de acuerdo con su condición física y el tiempo disponible.

En la zona también se realizan actividades como ciclismo de montaña, paseos en cuatrimoto y recorridos guiados. Contratar un recorrido local puede ser una buena alternativa para conocer varios atractivos en una sola salida, especialmente cuando se dispone de pocas horas.