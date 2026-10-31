Sin recursos, Dirección de Discapacidad Municipal no podrá dar resultados: activista

Con la creación de la Dirección de Discapacidad en el Municipio de Durango, esperan que se le asignen los recursos y el personal necesarios para que pueda tener una incidencia real en las acciones que deberá realizar.

El activista y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, Óscar Zaldívar Escalante, señaló que esta nueva dependencia surge sin presupuesto, mientras que el Instituto de Parques Públicos se creo con una asignación de 60 millones de pesos.

En cuanto al personal, apuntó que la Gerencia del Centro Histórico cuenta con 14 trabajadores, mientras que para la Dirección de Discapacidad son entre dos y cuatro personas.

“Lo hemos dicho, es muy importante que se genere esta dirección, tiene mucho que hacer, pero precisamente porque tiene mucho que hacer deben de darle las herramientas para que pueda cumplir su objetivo”.

Revisión de dependencias

Comentó que se debe analizar el trabajo que realizan tanto el Instituto de Parques Públicos como la Gerencia del Centro Histórico, así como los resultados que ofrecen a la sociedad.

El activista precisó: “No se necesita tener una discapacidad para darse cuenta de que hay muchas calles en el Centro Histórico que están en deterioro, que hay algunas que sí han arreglado, que sí las han adecuado, pero sigue siendo la mayoría la que está pendiente, que tiene rampas mal hechas, banquetas levantadas”.

Zaldívar Escalante dijo que están dispuestos a contribuir con las mejoras en la ciudad, siempre y cuando se les dé apertura o se establezca un acercamiento con la Gerencia del Centro Histórico, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

“En cuanto a arreglar las banquetas, las calles, nosotros siempre hemos dicho que se debe tener claro que Durango no es solo el Centro Histórico, que toda la ciudad debe de importar, ojalá que también se empiece a poner atención a todo”, puntualizó.

De acuerdo con el reglamento, recordó que la nueva Dirección de Discapacidad debe tener incidencia en toda la administración municipal y orientar a las demás dependencias para que incorporen una perspectiva inclusiva.