Sin tratamiento adecuado, la mitad de las aguas negras de municipios en Durango

Alrededor de la mitad de las aguas residuales generadas fuera de las principales zonas urbanas de Durango no recibe un tratamiento adecuado, situación que representa uno de los principales problemas de saneamiento y protección de los recursos hídricos en la entidad.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reconoció que existe un rezago importante en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, particularmente en los municipios rurales, donde una parte considerable de la infraestructura instalada permanece fuera de funcionamiento.

Explicó que en el estado existen más de 300 plantas de tratamiento, conocidas como PTAR, pero alrededor de 150 no están operando, lo que limita la capacidad de los municipios para sanear las descargas que generan sus comunidades.

El funcionario confirmó que aproximadamente la mitad de las aguas negras producidas fuera de las zonas urbanas no recibe un tratamiento adecuado.

Reconoció que se trata de una de las principales debilidades en la gestión del agua, por lo que consideró necesario que autoridades de los tres órdenes de Gobierno trabajen en conjunto para atender el problema.

Detalló que no todas las descargas terminan directamente en ríos o arroyos, pues en algunos municipios las aguas residuales son conducidas hacia lagunas de oxidación.

Sin embargo, cuando las descargas llegan a cuerpos receptores de propiedad nacional, la Conagua tiene facultades para intervenir y verificar que se cumpla con la normatividad.

En este sentido, explicó que la dependencia realiza inspecciones en diferentes puntos del estado para revisar las condiciones de las descargas y determinar si existen incumplimientos a la legislación en materia de aguas nacionales.

Como parte de las acciones para atender el problema, destacó la construcción de un colector en el municipio de Durango, que permitirá captar las aguas residuales de comunidades como El Conejo y El Tunal para conducirlas hacia la planta de tratamiento Sur.

La obra representa una inversión superior a los 40 millones de pesos y registra un avance aproximado del 60 por ciento.

Una vez concluida, permitirá mejorar el saneamiento del río Tunal y reducir las descargas que actualmente representan un problema para este afluente.

Delgado Gallegos consideró que el saneamiento de las aguas residuales sigue siendo uno de los principales pendientes en materia de gestión hídrica, particularmente en las comunidades rurales, donde la falta de operación de la infraestructura instalada impide aprovechar plenamente las inversiones realizadas en plantas de tratamiento.