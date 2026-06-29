Sin violencia, par de mujeres roban celular a un hombre, en pleno Centro de Durango

Un hombre denunció haber sido víctima de un robo la noche del domingo en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde aseguró que dos mujeres le quitaron su teléfono celular y dinero en efectivo, sin utilizar violencia.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:30 horas, indicando que los hechos ocurrieron sobre la calle Patoni y Paloma, en la Zona Centro, hasta donde se movilizaron las autoridades para tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con la versión del afectado, mientras caminaba por el lugar fue interceptado por dos mujeres, quienes presuntamente comenzaron a seguirlo antes de despojarlo de sus pertenencias.

El denunciante señaló que las mujeres le quitaron un teléfono celular y 450 pesos en efectivo. Precisó que en ningún momento fue amenazado con algún arma ni sufrió agresiones físicas durante el incidente.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar a las presuntas responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el robo.