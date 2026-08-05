Sindicalizados ven competencia desleal en Durango con taxis piratas y de plataformas

La presencia de taxis piratas circulando en Durango así como la proliferación de servicios de traslado ofrecidos a través de plataformas han afectado en gran medida a los sindicatos establecidos.

Mayela Ricalday, representante de los taxis de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Durango, informó que desde la pandemia los choferes se han visto severamente afectados por una disminución en su actividad.

“Se fue todo para abajo, en la pandemia se nos prohibió trabajar diario, se nos prohibió cierto número de placas y muchos de los compañeros decidieron irse a las plataformas”.

“Nosotros vemos desleal las plataformas porque andan en carros particulares, no pagan cuotas, no pagan placas y la verdad ahorita en la cuestión de los taxis si hay una competencia muy desleal y nosotros estamos quedándonos abajo porque muchos de nuestros taxis están detenidos, muchas placas están depositadas”, mencionó.

Por lo que se espera recuperar placas ya que son temas que ya se le han planteado a las autoridades del transporte y se les dijo que se iniciarán operativos.

Se hizo referencia a que también que se les ha comentado por parte de la Subsecretaría de Transportes que se va a empezar una depuración en el tema de los taxis y transportistas.