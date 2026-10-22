Sindicato y trabajadores del IMSS se confrontan; convocan a nuevo plantón de 12 horas

La inconformidad entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango escaló a un nuevo enfrentamiento entre la representación sindical y la base trabajadora, luego de que ambas partes emitieran pronunciamientos en los que exponen posturas distintas sobre la toma de las instalaciones sindicales y las demandas laborales que originaron las protestas.

La base trabajadora, en voz de Rocío Soto Alba, rechazó los señalamientos del Comité Ejecutivo Seccional y anunció la convocatoria a un plantón pacífico de 12 horas para este viernes, a partir de las 8:00 de la mañana, afuera de las oficinas del sindicato, ubicadas en la calle Fanny Anitua, en la ciudad de Durango.

Soto Alba sostuvo que la inconformidad no surgió de manera espontánea, sino por lo que consideran un incremento salarial insuficiente, la falta de respuestas claras y otras demandas laborales que, afirmó, continúan sin resolverse.

En un pronunciamiento, la representante de los trabajadores acusó que el comunicado sindical pretende centrar la discusión en quienes participan en las protestas, en lugar de atender las exigencias que los llevaron a manifestarse.

Rechazó que se generalicen señalamientos contra quienes han alzado la voz y pidió que cualquier acusación se sustente en hechos verificables y se atienda conforme a la legalidad y el debido proceso.

Afirmó que exigir mejores salarios, respeto laboral y transparencia no representa una falta de compromiso con el instituto, sino el ejercicio de sus derechos como trabajadores.

También cuestionó la actuación de quienes tienen la responsabilidad de representarlos y consideró que la base merece respuestas y soluciones, en lugar de descalificaciones.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Sección XVI Durango, respaldado por su Comité Ejecutivo Seccional, emitió el 21 de octubre una circular informativa en la que llamó a la unidad y rechazó las acciones que, a su juicio, vulneran la institucionalidad de la organización.

El documento, firmado por el secretario general, José Salomón Rodríguez Domínguez, señala que el pasado 12 de octubre un grupo de personas tomó posesión del edificio seccional, lo que impidió el acceso de los integrantes del comité y afectó el desarrollo habitual de las actividades presenciales del sindicato.

La representación sindical sostuvo que las instalaciones constituyen un espacio de atención y servicio para los agremiados, por lo que rechazó cualquier acción que obstaculice sus funciones.

Además, se deslindó de posibles daños, afectaciones o pérdidas patrimoniales que pudieran registrarse mientras el inmueble permanezca fuera del control de sus responsables, y advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales.

En la circular, el comité también indicó que tiene conocimiento de la posible participación de personas ajenas al sindicato en los acontecimientos y planteó que cualquier señalamiento debe esclarecerse ante las autoridades competentes, con apego a la legalidad y al debido proceso.

El sindicato pidió a sus agremiados mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y atender los comunicados emitidos por los canales oficiales.

Asimismo, aseguró que continuará buscando alternativas para restablecer las actividades presenciales y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales.

Sin embargo, la base trabajadora sostiene que el conflicto no debe reducirse a la ocupación del inmueble ni a los posibles daños patrimoniales, sino que deben atenderse las inconformidades salariales y laborales que motivaron las movilizaciones.

Con el plantón convocado para este viernes, los trabajadores buscan mantener la presión sobre su representación sindical y exigir respuestas a sus demandas, en medio de una disputa que enfrenta a la dirigencia seccional con un sector de sus propios agremiados.