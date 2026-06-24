Sismo de 6.9 sacude costas de Japón; Gobierno activa oficina de crisis

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este jueves por la mañana el norte de Japón y se percibió incluso en Tokio, sin que las autoridades emitieran alerta de tsunami.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés), el sismo se registró alrededor de las 7:30 horas, tiempo local, a una profundidad de 50 kilómetros frente a las costas de Iwate.

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Terremoto en Japón: ¿dónde se sintió con mayor intensidad?

Algunas localidades de la prefectura de Aomori registraron un nivel 6 dentro de la escala sísmica japonesa de 7 niveles, la cual mide la intensidad del movimiento en la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni heridas; sin embargo, los servicios del tren bala, conocido como shinkansen, fueron suspendidos de manera preventiva.

También se realizan revisiones en instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori, con el objetivo de descartar posibles anomalías tras el movimiento telúrico.

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Gobierno de Japón activa medidas de emergencia

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que el Gobierno activó medidas de emergencia para atender posibles afectaciones y estableció una oficina de respuesta en el Centro de Gestión de Crisis de su residencia oficial.

“A los residentes de las zonas donde el temblor fue más fuerte, les pido que sigan atentos ante la posibilidad de réplicas de la misma intensidad”, declaró Takaichi a través de su cuenta de X.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Minoru Kihara, señaló en rueda de prensa que, hasta el momento, no se tiene información sobre víctimas mortales, personas lesionadas o anomalías en instalaciones nucleares.