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Sismo de 7.4 sacude a Chiapas este viernes 17 de julio

Elementos de Protección Civil de Chiapas activaron protocolos e iniciaron recorridos para monitoreo.

Sismo de 7.4 sacude a Chiapas este viernes 17 de julio

Sismo de 7.4 sacude a Chiapas este viernes 17 de julio

REDACCIÓN WEB
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Esta mañana un fuerte sismo sacudió las costas de Chiapas y Guerrero. Información preliminar indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 7.4 grados en escala de Richter.

El epicentro habría sido al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de las 8:48 horas de este viernes, con profundidad de 10 kilómetros.

El fenómeno fue perceptible en gran parte del estado, así como en entidades vecinas del sur del país.

De inmediato, elementos de Protección Civil de Chiapas activaron protocolos e iniciaron recorridos para monitoreo y evaluación de posibles daños.

Varios edificios fueron evacuados como medida de seguridad.


Hasta ahora, no se han reportado personas fallecidas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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