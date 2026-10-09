Sismo de 7.7 interrumpe programa deportivo en Panamá | VIDEO

Este viernes se vivió un terrorífico terremoto en Panamá, el cual tuvo una magnitud de 7.7 que ha dejado un par de réplicas a lo largo del día e imágenes del pánico desatado por este terrible suceso.

Durante estas horas, diversos videos se han viralizado en redes sociales sobre como afectó el movimiento telúrico a viviendas, las reacciones de las personas y otro tipo de cosas.

Dentro del material que ha captado la atención de los internautas y personas fuera del país, es el que compartió la cadena deportiva "Deportes RPC".

Cinco conductores estaban a cuadro mientras hablaban del futbol panameño, cuando fueron sorprendidos, como muchos otros, por el potente sismo en tierras panameñas.

Primero, los presentadores conservaron la calma, pero a medida en la que acrecentaba el sismo comenzaron a pararse de sus sillas para poder abandonar el lugar en el que se encontraban para buscar resguardarse.