Sismo de 7.7 interrumpe programa deportivo en Panamá | VIDEO
Este viernes se vivió un terrorífico terremoto en Panamá, el cual tuvo una magnitud de 7.7 que ha dejado un par de réplicas a lo largo del día e imágenes del pánico desatado por este terrible suceso.
Durante estas horas, diversos videos se han viralizado en redes sociales sobre como afectó el movimiento telúrico a viviendas, las reacciones de las personas y otro tipo de cosas.
Dentro del material que ha captado la atención de los internautas y personas fuera del país, es el que compartió la cadena deportiva "Deportes RPC".
Cinco conductores estaban a cuadro mientras hablaban del futbol panameño, cuando fueron sorprendidos, como muchos otros, por el potente sismo en tierras panameñas.
Primero, los presentadores conservaron la calma, pero a medida en la que acrecentaba el sismo comenzaron a pararse de sus sillas para poder abandonar el lugar en el que se encontraban para buscar resguardarse.
"¡Esperemos que todos se encuentren bien! Momento en el que tuvimos que suspender nuestra transmisión. Nuestros compañeros e invitados también se encuentran bien", publicaron en sus redes sociales con el video del momento que vivieron.