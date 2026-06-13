Sismo de magnitud 5.3 en Guerrero activa la alerta sísmica en la CDMX durante el Mundial 2026

La tarde de este sábado, un sismo con magnitud preliminar de 5.3 sacudió parte del sur del país y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, generando momentos de incertidumbre entre miles de personas que seguían las actividades relacionadas con la Copa del Mundo de 2026.

El temblor ocurrió mientras el ambiente mundialista se mantenía en su punto más alto, con miles de aficionados nacionales y extranjeros concentrados en distintas sedes y zonas de reunión.

Guerrero fue el origen del movimiento

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el sismo tuvo su origen en el estado de Guerrero, una de las entidades con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de placas tectónicas frente a las costas del Pacífico mexicano.

Aunque la magnitud preliminar fue reportada en 5.3, especialistas continuaron analizando la información para determinar con precisión las características del evento. La percepción del movimiento fue moderada en varias regiones del centro del país, particularmente en la Ciudad de México, donde los sistemas de monitoreo activaron los protocolos correspondientes.

Sin daños ni incidentes mayores

Horas después del movimiento telúrico, autoridades de Protección Civil tanto de Guerrero como de la Ciudad de México informaron que no se registraron daños de consideración ni personas lesionadas derivadas del sismo. Los recorridos de inspección realizados en inmuebles estratégicos, hospitales, escuelas y edificios gubernamentales tampoco reportaron afectaciones relevantes.

Los sistemas de emergencia permanecieron atentos durante varios minutos para descartar cualquier riesgo adicional. Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.

México vuelve a demostrar capacidad de respuesta

La activación de la alerta sísmica permitió poner a prueba nuevamente los protocolos de protección civil en una jornada particularmente importante para el país debido a la celebración del Mundial 2026. A pesar de la sorpresa inicial, la respuesta de ciudadanos, autoridades y cuerpos de emergencia transcurrió de manera ordenada.