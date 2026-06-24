Sismo de magnitud 7.1 colapsa edificios en Venezuela | VIDEOS

Un sismo de magnitud 7.1 sorprendió la tarde de este miércoles 24 de junio a Venezuela, provocando momentos de tensión entre la población y activando alertas preventivas en otras regiones del Caribe.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de la localidad de Morón, en la costa venezolana, y ocurrió a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, por lo que fue percibido con fuerza en diversas ciudades del país.

Habitantes de Caracas reportaron que el temblor provocó la evacuación de edificios, oficina y centros comerciales, mientras que en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la reacción de las personas durante los segundos que duró el fenómeno.

Activan alerta por posible tsunami

Tras el terremoto, autoridades especializadas en monitoreo oceánico emitieron una alerta preventiva por posible tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Aunque hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores relacionadas con oleaje, los organismos de emergencia mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas en la región.

El sismo generó preocupación debido a su intensidad y a la poca profundidad a la que se registró, lo que suele incrementar la percepción del movimiento entre la población.

Temblor se sintió fuera de Venezuela

Además de Venezuela, el terremoto fue percibido en distintas ciudades de Colombia.

Usuarios de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras localidades señalaron haber sentido el movimiento, especialmente en edificios altos, donde algunas personas optaron por desalojar de manera preventiva.

Las autoridades de ambos países comenzaron evaluaciones para descartar daños estructurales o afectaciones a la población , mientras continúan monitoreando posibles réplicas.

VIDEOS del sismo en Venezuela se viralizan en redes sociales

A través de las redes sociales, especialmente en X, usuarios comenzaron a compartir videos captados en el momento del sismo, que mostraron el terror que vivieron habitantes de Venezuela.

Además, algunos de los videos más impactantes mostraron edificios completamente destruidos luego del movimiento telúrico, al parecer incluso dejando a algunas personas atrapadas entre los escombros.

Hasta el momento, autoridades no han informado acerca del saldo oficial del sismo; sin embargo, se prevé que a lo largo de las próximas horas se den a conocer cifras.