Sismo de magnitud preliminar 7.2 sacude a Perú HOY jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, un fuerte sismo con magnitud preliminar de 7.2 sacudió a Perú, sin que hasta ahora haya reportes sobre daños o personas lesionadas.

El reporte se generó alrededor de las 13:00 horas (tiempo local), y tuvo su epicentro en la zona de Ayacucho, al sur de Perú, según dio a conocer el Instituto Geofísico de Perú (IGP), detallando que tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Perú está ubicado en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se genera la mayoría de la actividad sísmica del mundo.

Se espera que en las próximas hora autoridades de Perú den una actualización sobre los daños ocasionados por el movimiento sísmico, así como si se registraron personas lesionadas.

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