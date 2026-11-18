Trabajadores del sistema de Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) realizaron este miércoles un plantón en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, para exigir la entrega de más de 10 millones de pesos que, aseguran, quedaron como excedente del presupuesto federal ; solicitan sea distribuido entre el personal.

Miguel Ángel Lucero Olivas, directivo del sistema CADI, explicó que desde principios de año se recibe un presupuesto extraordinario para cubrir los salarios de los trabajadores y la alimentación de los más de nueve mil niños que atienden los 26 centros que integran el sistema.

Sin embargo, señaló que existe un excedente de recursos que no ha sido entregado al personal, por lo que ya se realizaron negociaciones con las autoridades educativas para determinar el monto disponible, que se estima entre 10 y 15 millones de pesos.

Reparto entre nómina del CADI

El representante de los trabajadores indicó que la demanda es que ese dinero se distribuya entre el personal y se incorpore a sus percepciones salariales, al considerar que se trata de recursos federales adicionales destinados al sistema.

A la inconformidad se suma otro recurso de aproximadamente 20 millones de pesos para equipamiento de los centros, que permanece sin ejercerse desde abril, pese a que las autoridades han informado que se encuentra en proceso de licitación.

Lucero Olivas manifestó su preocupación por que ya es noviembre y, de no aplicarse el presupuesto antes de que concluya el ejercicio fiscal, existe el riesgo de que el dinero tenga que reintegrarse a la Federación.

Ante esta situación, los trabajadores decidieron concentrarse en las instalaciones de la SEED y advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta sobre la liberación de los recursos.

El directivo señaló que su principal preocupación es tanto la situación laboral de los trabajadores como las condiciones en que se atiende a los menores, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades resuelvan ambos pendientes presupuestales.