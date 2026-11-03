Sistema linfático: cuatro hábitos para cuidarlo y sentirse mejor

El bienestar no solo se refleja en la piel, la energía o la condición física, también depende de procesos internos que muchas veces pasan desapercibidos. Uno de ellos es el funcionamiento del sistema linfático, una red de vasos, ganglios y órganos que cumple un papel fundamental en el equilibrio del organismo, ya que ayuda a transportar la linfa, eliminar desechos celulares y participar en la defensa del cuerpo frente a infecciones.

Aunque en los últimos años ha ganado popularidad por los masajes de drenaje linfático y los tratamientos enfocados en disminuir la hinchazón , su importancia va mucho más allá de las tendencias de wellness.

Este sistema trabaja de manera constante y necesita del movimiento corporal y de hábitos saludables para favorecer la circulación de la linfa, pues, a diferencia de la sangre, no cuenta con una bomba como el corazón para impulsar su recorrido.

Incorporar pequeños cambios a la rutina diaria puede contribuir a mantenerlo en buenas condiciones, desde mantenerse bien hidratado hasta encontrar momentos para activar el cuerpo, estos son hábitos sencillos que pueden formar parte de un estilo de vida más saludable.

1. Respirar con el diafragma

La respiración consciente puede convertirse en una herramienta sencilla para favorecer el movimiento de la linfa. Las inhalaciones profundas ayudan a movilizar los conductos linfáticos ubicados en la zona del tórax. Por ello, dedicar unos minutos por la mañana y antes de dormir a respirar lentamente, practicar meditación o realizar estiramientos inspirados en el yoga puede ser una buena forma de comenzar.

2. Mantener el cuerpo en movimiento

El ejercicio es uno de los grandes aliados de la circulación linfática. Caminar, subir escaleras, hacer sentadillas, elevar los talones o practicar actividades de bajo impacto ayuda a activar los músculos, cuyas contracciones contribuyen al desplazamiento de la linfa. También destaca el rebounding, una práctica que consiste en realizar pequeños saltos sobre una cama elástica o minitrampolín.

3. Incorporar el Qi Gong a las mañanas

Esta práctica de origen chino combina movimientos suaves y rítmicos, respiración coordinada y estiramientos que ayudan a trabajar la movilidad corporal. Sus secuencias incluyen movimientos de brazos, giros del torso y ejercicios de relajación que pueden integrarse fácilmente a la rutina matutina. Bastan algunos minutos de práctica pausada para convertirla en un momento de conexión entre cuerpo y mente.

4. Consumir alimentos ricos en polifenoles

La alimentación también tiene un papel importante en el bienestar del organismo. Los polifenoles son compuestos presentes en alimentos de origen vegetal, como frutos rojos, verduras y legumbres, que destacan por sus propiedades antioxidantes. Sumarlos a una dieta variada, junto con una hidratación adecuada, contribuye a cuidar la salud general.