Sistema Municipal de Cuidados debe contar con presupuesto: regidora

Pese a que el Gobierno Municipal comenzará a incorporar el Sistema Municipal de Cuidados en su planeación para 2027, se solicita garantizar un presupuesto para que sus beneficios puedan convertirse en una realidad.

La regidora Mariana Verduga Palencia advirtió que es fundamental garantizar recursos, así como la coordinación entre dependencias, para concretar acciones.

Detalló que en Movimiento Ciudadano han impulsado el Sistema de Cuidados en los ámbitos nacional, estatal y municipal, al reconocer el cuidado como un derecho que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar.

En lo que corresponde al ámbito municipal, explicó que en noviembre de 2025 se presentó ante el Cabildo la iniciativa para establecer el Sistema Municipal Integral de Cuidados, que contempla un diagnóstico de necesidades, infraestructura, presupuesto, certificación y profesionalización de cuidadores, así como la participación de la sociedad.

Comentó que, durante una reunión con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se abordó la incorporación del Sistema de Cuidados en los planes anuales de trabajo de las dependencias.

“Tenemos que prepararnos para una sociedad donde cada vez habrá más personas adultas mayores. Debemos preguntarnos quién nos va a cuidar y cómo vamos a hacerlo”, expresó.

Verduga Palencia destacó que uno de los principales objetivos de la propuesta es reconocer y redistribuir las labores de cuidado, que históricamente han recaído en las mujeres, sin remuneración ni periodos de descanso.

Puntualizó que dará seguimiento al desarrollo del Sistema, particularmente durante la integración de los presupuestos y los programas de trabajo para 2027, a fin de que se concrete la coordinación interinstitucional y se asignen los recursos necesarios para su operación.