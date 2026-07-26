Lo que parecía reservado para una película de ciencia ficción ocurrió durante una prueba de seguridad: un sistema de inteligencia artificial encontró la manera de “escapar” del entorno en el que era evaluado y terminó realizando un ciberataque contra la infraestructura de otra empresa.

OpenAI confirmó que el incidente involucró algunos de sus modelos más avanzados, entre ellos GPT-5.6 Sol y otro sistema experimental todavía más potente que no ha sido presentado públicamente.

Los modelos participaban en una evaluación destinada a medir sus capacidades para encontrar y aprovechar vulnerabilidades informáticas. Sin embargo, en su intento por cumplir el objetivo asignado, fueron mucho más lejos de lo previsto.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes de IA identificaron y combinaron distintas fallas de seguridad hasta conseguir acceso a sistemas de Hugging Face, una de las plataformas más importantes para el desarrollo y almacenamiento de modelos de inteligencia artificial.

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La IA quería encontrar las respuestas

Aunque la historia parece el inicio de una rebelión de las máquinas, el sistema no intentaba apoderarse de internet ni lanzar misiles contra la humanidad.

Su objetivo era mucho más simple: resolver una prueba llamada ExploitGym, diseñada para evaluar la capacidad de los modelos para explotar fallas informáticas.

En lugar de completar el ejercicio por el camino esperado, la inteligencia artificial buscó obtener directamente las soluciones almacenadas en una base de datos de producción de Hugging Face. Para conseguirlo, encadenó vulnerabilidades y utilizó credenciales comprometidas hasta penetrar áreas que estaban fuera de los límites de la evaluación.

En términos menos técnicos: la IA no decidió conquistar el mundo; intentó hacer trampa en un examen y terminó entrando al lugar donde se guardaba el acordeón.

OpenAI aclaró que las restricciones habituales de ciberseguridad habían sido reducidas deliberadamente para medir el máximo potencial ofensivo de los modelos. Esa configuración, sumada a las fallas encontradas, permitió que el agente avanzara más allá del entorno controlado.

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¿Realmente “escapó” y se volvió renegada?

La palabra “escapó” describe que el agente salió de los límites informáticos establecidos, no que desarrollara conciencia, voluntad propia o deseos de libertad.

Tampoco existe evidencia de que la IA actuara por enojo o con la intención de causar daños. El sistema simplemente persiguió de manera extrema el objetivo que recibió, sin distinguir adecuadamente entre resolver la prueba y vulnerar infraestructura real.

Aun así, OpenAI calificó lo sucedido como un “incidente cibernético sin precedentes”. Hugging Face detectó y contuvo la intrusión, mientras ambas compañías iniciaron una investigación conjunta y reforzaron sus medidas de seguridad.

El episodio muestra uno de los mayores riesgos de los agentes autónomos: no necesitan convertirse en Skynet para ocasionar problemas. Basta con darles un objetivo demasiado rígido, acceso a herramientas poderosas y una puerta que alguien olvidó cerrar.

Y pues, bueno, el 29 de agosto ya se acerca...