Slobotzky traerá su show de stand up a Durango, ¿cuánto cuestan los boletos?

Los seguidores de la comedia en Durango tendrán una nueva opción de entretenimiento durante este mes, ya que el comediante Slobotzky llegará a la ciudad con un espectáculo de stand up que presentará de manera individual, dejando por un momento el formato del exitoso podcast La Cotorrisa.

De los escenarios al podcast más escuchado

Aunque en esta ocasión llegará solo como comediante, Slobotzky es ampliamente conocido por ser uno de los conductores de La Cotorrisa, proyecto que comparte con Ricardo Pérez y que se ha mantenido entre los podcasts más populares del país.

El programa ha trascendido las plataformas digitales para convertirse en un fenómeno de la comedia, con presentaciones en vivo, invitados de distintos ámbitos y millones de reproducciones en servicios de streaming.

Recientemente, La Cotorrisa volvió a destacar durante los Spotify Podcast Awards 2026, donde obtuvo nuevamente el reconocimiento como Podcast Top de Tops , además de llevarse el premio al Mejor Podcast de Comedia, galardones definidos por la votación del público.

Un espectáculo distinto

La presentación está programada para el próximo 29 de julio a las 20:00 horas en el Teatro Ricardo Castro, en un evento dirigido al público que disfruta del humor, quien en los últimos años se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la comedia en México.

A diferencia de las presentaciones de La Cotorrisa, este evento estará enfocado completamente en el stand up de Slobotzky, quien recorrerá diferentes anécdotas, observaciones cotidianas y situaciones personales que forman parte de su repertorio sobre los escenarios.

El comediante ha alternado durante los últimos años sus giras en solitario con la producción del podcast, además de participar en festivales, programas y especiales de comedia , consolidando una base de seguidores que continúa creciendo tanto en México como en otros países de habla hispana.

Precios de los boletos

Los boletos ya se encuentran disponibles con los siguientes costos (sin incluir cargos por servicio):