SMN prevé que huracán 'Simón' impacte Mazatlán el 15 de octubre; Alerta por lluvia y fuertes vientos

La mañana de este lunes, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales ofrecieron un informe sobre el paso del huracán "Simón".

Durante la presentación de dicho informe se confirmó que una persona de 71 años perdió la vida por el derrumbe de un muro en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, ocasionado por las fuertes lluvias.

Además, las autoridades detallaron que el ciclón se encuentra como categoría 2 con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora , frente a las costas del Pacífico, y amenaza ahora los estados de Nayarit y Sinaloa.

"Simón" podría tocar tierra en Mazatlán el 15 de octubre

Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el huracán "Simón" podría tocar tierra en Mazatlán, Sinaloa, durante la media noche del jueves 15 de octubre .

También comentó que aunque se prevé que llegue con menor intensidad, el fenómeno podría generar rachas de viento de hasta 160 km/h , pues impactaría como hucarán categoría 1 o 2.

El titular del SMN detalló que los efectos de "Simón" comenzarían a sentirse desde el miércoles 14 de octubre, por su aproximación a las costas sinaloenses.