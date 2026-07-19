George Clemenceau, primer ministro de Francia, decía que la guerra es algo demasiado importante como para dejársela a los generales. En estos últimos años resultó que la política de un presidente mexicano acabó siendo demasiado costosa para el país. Para Andrés Manuel López Obrador todo era política y nada quedaba fuera de ese ámbito, ni siquiera el crimen organizado.

La estabilidad política en México se desarrolló y mantuvo a lo largo de las décadas en el siglo XX gracias a una estructura de movilización clientelar que nutría a las bases sociales, resolvía problemas y mantenía un clima de civilidad. No era una estructura democrática ni participativa, sino un entramado por demás eficaz para su objetivo específico: la estabilidad y el control de la población.