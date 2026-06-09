Socializan ampliación de acopio frijol entre productores de Durango

El programa de acopio de frijol en Durango alcanzará una capacidad de 47 mil 800 toneladas, luego de que se autorizara una ampliación de dos mil 800 toneladas adicionales como resultado de las gestiones realizadas ante autoridades federales.

Durante un encuentro celebrado en el municipio de Guadalupe Victoria, al que asistieron mil 175 productores de los municipios de Guadalupe Victoria, Peñón Blanco y Pánuco de Coronado, legisladores federales y locales informaron sobre los avances obtenidos para fortalecer la comercialización del grano en la entidad. La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local, donde se dio seguimiento a los acuerdos alcanzados en recientes reuniones realizadas en la Ciudad de México.

Los legisladores destacaron que la ampliación de la capacidad de acopio permitirá que un mayor número de productores pueda colocar su cosecha en mejores condiciones , al tiempo que reconocieron que este resultado es producto de la organización del sector agrícola y del trabajo conjunto entre representantes populares y campesinos.

La diputada local Sandra Amaya Rosales afirmó que se mantendrá el acompañamiento a las demandas de los campesinos duranguenses, pues el objetivo es contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales mediante mecanismos que permitan una mejor comercialización de sus cosechas y mayores oportunidades para quienes dependen de la actividad agrícola.