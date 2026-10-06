Sociedad de Alumnos de Fader-Cipol rechaza desvío de recursos; llaman a diálogo para reabrir plantel

Las acusaciones de un presunto desvío de fondos al interior de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Fader-Cipol) de la UJED responden a intereses políticos de grupos opositores y exdirigentes estudiantiles, aseveró el vicepresidente de la Sociedad de Alumnos, Alejandro Pulgarín.

​El representante estudiantil aclaró que la agrupación opera apenas con un subsidio institucional de seis mil pesos, suma que resulta insuficiente para cubrir la logística diaria.

"El recurso de los seminarios y talleres se va a utilizar para poner pantallas en cada uno de los salones. El informe de transparencia se entregará en tiempo y forma, de manera pública y con puertas abiertas, al cumplir el primer año de gestión, como lo establece la costumbre institucional", sostuvo.

Respecto al pliego petitorio presentado por los inconformes que mantienen tomadas las instalaciones de la facultad, Pulgarín precisó que de los puntos exigidos solo tres competen a la representación estudiantil: la rendición de cuentas, la viabilidad de los desayunos gratuitos y la atención a quejas docentes.

En el tema alimentario, expuso que actualmente gestionan un subsidio con la cafetería para ofrecer 60 raciones diarias a un costo reducido de 15 pesos.

"Otorgarlos de manera gratuita significaría absorber un gasto diario insostenible para el comité estudiantil sin una partida presupuestal extraordinaria", dijo el vicepresidente.

En cuanto a las demandas para retirar a un catedrático señalado por presunto acoso, el vicepresidente puntualizó que la Sociedad de Alumnos ya dio cauce formal a la solicitud ante la Dirección y la Rectoría, respaldando las inquietudes del alumnado pero con apego al debido proceso y la presunción de inocencia que compete a las autoridades ministeriales.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad universitaria para alcanzar acuerdos mediante las mesas de diálogo instauradas este martes y permitir la reapertura inmediata del plantel. "Afuera nos vamos a encontrar como colegas; si la intención es que a la facultad le vaya bien, no hay motivo para mantener la escuela cerrada", concluyó.