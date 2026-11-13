Sociedad de Escritores de Durango celebra 35 años y reconoce a sus expresidentes

Con un reconocimiento a quienes han estado al frente de su trayectoria, la Sociedad de Escritores de Durango conmemoró su 35 aniversario, una fecha que permitió recordar a las personas que han contribuido a mantener activa esta agrupación y repasar los proyectos que, durante más de tres décadas, han impulsado la literatura escrita en el estado.

A lo largo de estos 35 años, la Sociedad ha reunido a escritores y escritoras con el propósito de generar espacios para la creación, publicación y difusión de sus obras, además de fortalecer la presencia de las letras duranguenses. Su nacimiento respondió también a la inquietud de contar con una organización propia, independiente del centralismo de la Sociedad General de Escritores de México, donde los autores locales pudieran encontrarse, compartir proyectos y trabajar por el desarrollo literario de la entidad.

Publicaciones y encuentros

Desde sus primeros años, la agrupación encontró en la edición una de sus principales herramientas para acercar la literatura a los lectores. Durante la década de los noventa impulsó la Serie Amaranto, un proyecto que abrió espacio a poemas, cuentos, novelas y ensayos de autores locales. Posteriormente, en el año 2000, durante la presidencia de Socorro Soto, surgió la revista Cordillera, dedicada a la publicación de ensayo, narrativa y poesía.

A estas iniciativas se sumó el Encuentro Internacional de Escritores de Durango “José Revueltas”, que ha reunido a autores de países como Chile, Irlanda, Cuba, Irak, Italia, Costa Rica, Estados Unidos, Luxemburgo, España, Colombia y Francia, además de representantes de distintas entidades de México.

En 2019, la Sociedad amplió sus propuestas con la creación del periódico Verborrea y los Tendederos Literarios, iniciativas que buscaron llevar los textos más allá de los espacios tradicionales de lectura y acercarlos a las calles, donde cualquier persona pudiera encontrarse con un poema o una historia durante su recorrido cotidiano.

¿Quiénes han marcado su trayectoria?

Durante sus años de existencia, la Sociedad de Escritores de Durango ha tenido al frente a Juan Emigdio Pérez, Óscar Jiménez Luna, Manuel Salas, Everardo Ramírez Puentes, Miguel Ángel Ortiz, Jesús Alvarado, Socorro Soto, Zita Barragán, Carlos Yescas, Mima Gardea, Raúl Veliz y, actualmente, Francisco Márquez.

El aniversario también permitió reconocer el trabajo de quienes encabezaron distintas etapas de la agrupación, así como recordar las aportaciones de sus integrantes y colaboradores. En este recorrido ha sido importante el respaldo de instituciones como el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) y el desaparecido Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), además del acompañamiento de lectores y público que han participado en sus actividades.

A 35 años de su creación, la Sociedad mantiene el propósito de ofrecer un espacio para que las nuevas generaciones de escritores encuentren oportunidades de expresión, intercambio y publicación, mientras continúa con una labor que ha buscado mantener viva la literatura y acercarla a distintos públicos en Durango.