Socorro Soto estará presentando 'Frida Kahlo, una herida abierta', ¿cuándo y dónde será?

Detrás de las flores, las trenzas y los objetos que reproducen su rostro, Frida Kahlo conserva una historia que sigue despertando preguntas.

La escritora duranguense Socorro Soto se acerca a esa faceta de la pintora en Frida Kahlo, una herida abierta, un ensayo que aborda su vida, obra y personalidad más allá de la imagen que se ha vuelto popular en todo el mundo.

La autora explicó que escribió sobre Kahlo movida por la admiración que siente hacia ella. La describió como una mujer talentosa, inteligente, culta y valiente, que llevó con orgullo sus raíces mexicanas. A su juicio, la influencia cultural de la pintora continúa creciendo, especialmente entre las nuevas generaciones.

La mujer detrás de la “Fridomanía”

Soto señaló que la llamada “Fridomanía” ha mantenido vigente el nombre de Kahlo, aunque también ha convertido su imagen en un elemento frecuente de camisetas y otros artículos. Por ello, considera necesario mirar más allá de esa representación y conocer las experiencias y decisiones de la mujer que hay detrás.

En el ensayo, la escritora recorre distintas etapas de su vida para explorar por qué Kahlo permanece en la cultura contemporánea. Entre los temas que aborda se encuentran su adolescencia, el accidente que sufrió y su relación con Diego Rivera.

También aparecen sus vínculos con figuras como León Trotsky, André Breton y el expresidente Lázaro Cárdenas, de acuerdo con lo que Soto compartió durante la entrevista.

Una trayectoria que adquirió otra dimensión

La autora destacó el contraste entre el reconocimiento que Kahlo tuvo en vida y el valor que hoy se atribuye a su obra. Según señaló, la pintora llegó a vender piezas por alrededor de 80 pesos, mientras que actualmente algunas de sus pinturas alcanzan cifras millonarias y participan en exposiciones y subastas internacionales.

Para Soto, ese cambio es una de las paradojas que invitan a revisar su trayectoria. Su ensayo propone acercarse tanto a la artista como a la persona, con las experiencias que marcaron su manera de vivir y de crear.

Frida Kahlo, una herida abierta será presentado este martes 29 de septiembre, a las 18:00 horas, en Bellas Artes de la Universidad Juárez, ubicado en la esquina de Negrete y Bruno Martínez. La entrada será gratuita y se entregarán ejemplares de la obra a los asistentes.