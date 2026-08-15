¿Soleado o lluvioso? Así será el clima en Durango HOY sábado 15 de agosto, según el SMN

Las condiciones meteorológicas de este sábado estarán marcadas por lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México, mientras que el calor continuará presente en varios estados del norte del país. ¿Qué dice el pronóstico para Durango, hoy sábado 15 de agosto?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado el monzón mexicano, la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, además de que se pronostican intervalos de chubascos en la península de Baja California.

Por otra parte, los canales de baja presión que se extienden sobre el interior del país interactuarán con circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical 27, ubicada sobre el sureste mexicano.

Esta combinación de sistemas favorecerá lluvias puntuales intensas en Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas se esperan lluvias puntuales muy fuertes.

Además, se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del occidente, noreste, centro, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

Mientras tanto, una nueva onda tropical, la número 28, se aproximará a la península de Yucatán durante la noche de este sábado o la madrugada del domingo, por lo que aumentará la probabilidad de lluvias en la región.

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país.

La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde persistirán las altas temperaturas.

Clima en el estado de Durango

Este sábado, Durango tendrá una jornada con lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas cálidas a calurosas y vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en algunas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se registró cielo medio nublado, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en zonas serranas. Conforme avance el día, las temperaturas aumentarán y prevalecerá un ambiente cálido a caluroso.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el noroeste y oeste de Durango. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Sobre las temperaturas, se prevén máximas de 35 a 40 grados centígrados en Durango, por lo que el ambiente será cálido a caluroso durante la tarde. En contraste, durante las primeras horas del día se registraron temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de la entidad.

Finalmente, se espera viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, condiciones que podrían intensificarse durante el desarrollo de las tormentas.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte para este sábado, indicaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y los 16 grados centígrados.

Conforme avancen las horas, la temperatura subirá considerablemente, hasta alcanzar una máxima que rondaría entre los 27 y los 30 grados centígrados, sobre todo alrededor de las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 13:00 horas, y después pase a tener algo de nubosidad, con probabilidad de qué se registren lluvias ligeras a partir de las 18:00 horas.

Sobre el viento, se prevé que tenga velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta los 30 km/h.

Para la madrugada, y primeras horas del domingo, el termómetro descenderá hasta los 16 grados centígrados.