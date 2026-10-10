¿Soleado o lluvioso? Así será el clima en el estado y la ciudad de Durango HOY sábado 10 de octubre

Los días son cada vez más fríos en Durango, y aunque continúan registrándose lluvias en algunas zonas del estado, en los últimos días han sido más ligeras. ¿Cómo será el clima este sábado 10 de octubre?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 10 de octubre, el huracán “Simón”, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se aproximará a las costas de Colima y Michoacán, lo que favorecerá lluvias puntuales extraordinarias en Colima, torrenciales en Jalisco y Michoacán, así como precipitaciones de fuertes a intensas en regiones del occidente y sur de México.

Estas condiciones también provocarán vientos intensos, con rachas de 120 a 130 kilómetros por hora, y oleaje de entre 6 y 8 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Por otra parte, la tormenta tropical “Rachel” avanzará hacia la costa oeste de Baja California, donde interactuará con un frente frío cercano a la frontera noroeste del país. Este sistema ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California y, durante la noche, podría impactar en la costa occidental de dicha entidad, con vientos de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de entre 5 y 7 metros de altura.

Asimismo, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en distintas regiones de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

En tanto, se mantendrá el ambiente caluroso durante la tarde en el noroeste de México.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN indica que durante las primeras horas de este sábado se registró un ambiente fresco en gran parte de Durango, con condiciones frías en las zonas serranas, donde las temperaturas mínimas se ubicaron entre los 0 y 5 grados centígrados.

Para el transcurso de la tarde, se prevé un ambiente cálido a caluroso en el estado, como parte de las condiciones meteorológicas previstas para la región de la Mesa del Norte.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Durango. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en distintas zonas de Durango.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte del SMN indica que para este sábado la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 11 y los 12 grados centígrados, dando paso a una mañana fresca en la capital.

Conforme avance el día, el termómetro subirá hasta alcanzar una máxima de entre 24 y 25 grados centígrados, para una tarde templada en la ciudad.

Se prevé que a partir del mediodía el cielo comience a presentar nubosidad, y que alrededor de las 16:00 horas se registren lluvias en la capital, aunque estas serían algo ligeras.

En cuanto al viento, para este sábado se prevé que se registren ráfagas de hasta 18 km/h.