Solicitan aclaración de cuenta pública bimestral del Municipio de Durango

Un señalamiento por escrito realizaron los regidores del Movimiento Ciudadano en el Cabildo de Durango, para solicitar una aclaración sobre la cuenta pública bimestral pasada correspondiente a marzo y abril.

Las dudas que se generan son específicamente en el tema de la recaudación, y de cómo se está llevando a cabo, además de algunas cuentas que tienen que ver con los apoyos sociales y multas.

El regidor Francisco Franco Soler expresó “la verdad es que cuando uno analiza los cuadernillos que dan en la Comisión de Hacienda, pues es poco el tiempo y es mucha la información que viene ahí”.

Explicó que votó en contra y se pidió por escrito que aclare esa incertidumbre, que al no dar la calidad, pues no pueden votar de una manera diferente para ser aprobada.

“La verdad es que sin duda que sabemos que las finanzas del municipio ahorita han recaudado mucho, creo que esto esperemos se traduzca en mejores obras, sin embargo, en ese momento el señalamiento y la duda era en función de que no se convierta tampoco la recaudación en algo que afecte a los ciudadanos”.

Dijo que es necesario saber qué tipo de multas y cuánto se está cobrando, porque en estos momentos la situación económica de los ciudadanos es difícil.

“No queremos obviamente avalar algo que vaya en contra de su economía familiar y que sea pues demasiado inquisitivo”, puntualizó.