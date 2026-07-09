Solicitan ayuda para localizar a mujer que salió a buscar trabajo y no regresó; ocurrió en Durango

Una mujer de 42 años de edad fue reportada como no localizada la noche del martes en la colonia Héctor Mayagoitia, luego de salir de su domicilio y no regresar durante varias horas.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas en un domicilio de Prolongación Guadalupe Rodríguez. Su hermano informó que Mónica, de 42 años, salió aproximadamente cuatro horas antes con la intención de buscar trabajo , pero desde entonces no había tenido contacto con la familia.

Los familiares señalaron que la mujer padece esquizofrenia paranoide, por lo que existe preocupación por su integridad. De acuerdo con la descripción proporcionada, vestía pantalón de mezclilla azul y blusa blanca con gris, es de cabello rubio, tez morena, complexión media y mide aproximadamente 1.60 metros. La familia acudiría ante la Fiscalía General del Estado para formalizar la denuncia y activar los protocolos de búsqueda.