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Solicitan mayor protección al Parque Sahuatoba, con más vigilancia y sanciones

Consideran necesario que se den soluciones inmediatas para proteger el espacio emblemático de la ciudad.

Solicitan mayor protección al Parque Sahuatoba, con más vigilancia y sanciones

Solicitan mayor protección al Parque Sahuatoba, con más vigilancia y sanciones

DENICE RAMÍREZ
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Los recientes daños ocasionados a las áreas verdes y árboles que forman parte del Parque Sahuatoba no solo requieren reparación, sino que también llaman a establecer sanciones para las personas que resulten responsables.

Desde el Cabildo de Durango, el regidor Alfredo Varela Pacheco llamó a las autoridades municipales, ambientalistas, vecinos y ciudadanía en general a entablar un diálogo para encontrar soluciones inmediatas que permitan proteger y recuperar este espacio.

Lamentó que áreas como el muro verde se encuentren deterioradas y, sobre todo, que de manera recurrente se registren daños al arbolado que lo conforma.

“No puede ser que el único pulmón que tenemos en la ciudad ahora lo tengamos que ver cada vez peor”, expresó.



Entre las propuestas para su protección señala fortalecer la vigilancia con personal de manera permanente, así como mejorar la coordinación entre el Instituto de Parques Públicos, la Dirección de Medio Ambiente y el Juzgado Cívico.


Se trata de prevenir actos de vandalismo, pero, en caso de que ocurran, que se pueda identificar a los responsables y aplicar la sanción correspondiente.


Destacó que debe haber consecuencias para quienes dañen el patrimonio, como la aplicación de una sanción económica y la obligación de reparar el daño, de acuerdo con los reglamentos municipales.


El regidor precisó que tanto los servidores públicos como los ciudadanos deben estar al pendiente para evitar que las afectaciones a los espacios públicos continúen.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: PARQUE SAHUATOBA DURANGO CAPITAL CABILDO DURANGO vigilancia, protección, áreas, daños

               

                
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