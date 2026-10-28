Solo 17% de las empresas está preparado para la inteligencia artificial: ManpowerGroup

Solo 17 por ciento de las organizaciones considera que su personal tiene un nivel avanzado de preparación para trabajar con inteligencia artificial (IA), mientras que 78 por ciento reconoce que sus empleados temen perder su empleo como consecuencia de esta tecnología.

De acuerdo con el estudio The New Talent Equation: Activating Workforce Confidence at Scale, elaborado por Talent Solutions de ManpowerGroup y Everest Group, la capacitación de los trabajadores se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas que buscan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial.

El informe señala que 86 por ciento de las organizaciones considera prioritario mejorar las habilidades de sus empleados o prepararlos para desempeñar nuevas funciones durante los próximos 12 a 18 meses , ante los cambios que la tecnología está generando en los puestos de trabajo.

José Luis Aguilera, director de Talent Solutions Right Management México, indicó que las empresas necesitan fortalecer las capacidades de sus actuales colaboradores, en lugar de depender exclusivamente de la contratación de personal con nuevos conocimientos.

La adopción de estas herramientas también enfrenta resistencia entre los trabajadores.

El 63 por ciento de las organizaciones reporta dificultades para que sus empleados acepten el uso de la inteligencia artificial después de implementar estas tecnologías.

Ante este escenario, la capacitación no debe limitarse al aprendizaje técnico, sino incluir información sobre los cambios en las responsabilidades laborales, las nuevas habilidades requeridas y las oportunidades de desarrollo profesional dentro de las propias empresas, señaló Aguilera.

El estudio también identificó que 63 por ciento de las organizaciones contempla la capacitación para nuevas funciones y la movilidad o reasignación de trabajadores entre los principales resultados cuando la inteligencia artificial transforma de manera significativa determinados puestos.

La preparación de los directivos representa otro desafío. Apenas un tres por ciento de las organizaciones considera que sus líderes están preparados para gestionar nuevas formas de trabajo apoyadas en inteligencia artificial, mientras que cerca de la mitad los ubica en un nivel moderado de preparación.