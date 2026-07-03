Solo 25 mil podrán entrar al Ángel para ver el México vs Inglaterra; habrá Ley Seca y filtros

La Ciudad de México reforzará las medidas de seguridad para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, luego de los hechos registrados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador.

Autoridades capitalinas informaron que el acceso al Ángel de la Independencia será controlado y tendrá un aforo máximo estimado de 25 mil personas. Una vez que se alcance esa capacidad, ya no se permitirá el ingreso a la zona y los asistentes serán canalizados hacia otros puntos del corredor de Paseo de la Reforma donde también habrá pantallas para seguir el encuentro.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México, la medida busca evitar nuevas aglomeraciones de riesgo en uno de los puntos donde tradicionalmente se concentran los aficionados para celebrar los partidos del Tri.

Cerrarán accesos al llenarse el Ángel

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, explicó que se establecerá un perímetro especial alrededor del Ángel de la Independencia, con filtros y personal de orientación para distribuir a los asistentes.

La capacidad máxima fue calculada con base en un aproximado de cuatro personas por metro cuadrado. Cuando se llegue al límite, se avisará a la población y se restringirá el paso hacia el monumento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el acceso será libre, pero con aforo limitado, por lo que pidió a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades y evitar empujones, aglomeraciones o conductas que pongan en riesgo a otras personas.

Refuerzan Ley Seca y restringen venta ambulante

Como parte del operativo, también se reforzarán las medidas de Ley Seca en zonas de alta concentración de aficionados, además de los controles para impedir la venta de bebidas alcohólicas en vía pública.

Las autoridades capitalinas informaron que se vigilará el comercio ambulante y se restringirá el acceso de vendedores en los puntos de mayor afluencia, principalmente en Paseo de la Reforma y alrededores del Ángel.

La medida forma parte de una estrategia para reducir riesgos durante la concentración de aficionados, especialmente por el consumo de alcohol, la venta irregular y el ingreso de objetos que puedan representar peligro.

Habrá más pantallas para evitar concentración

Para evitar que toda la afición se concentre en el Ángel de la Independencia, el Gobierno de la CDMX anunció que se ampliará el número de puntos para ver el partido.

Se instalarán pantallas en distintos puntos de Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta avenida Hidalgo, además del Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, las 16 alcaldías y algunos municipios conurbados del Estado de México.

La intención es distribuir a los aficionados y evitar que se repita una concentración masiva en un solo punto.

Más de 17 mil policías en operativo

El operativo contempla la participación de más de 17 mil policías, además de personal de Protección Civil, Salud, Bomberos, Participación Ciudadana y otras dependencias.

Tan solo en Paseo de la Reforma se prevé el despliegue de miles de servidores públicos, incluidos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de apoyo para orientar a la población.

También habrá vigilancia en el Estadio Ciudad de México, donde se jugará el partido, así como en el Zócalo capitalino, sede del FIFA Fan Festival.

IA

Piden celebrar con responsabilidad

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la afición para disfrutar el partido con responsabilidad y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

El reforzamiento del operativo ocurre después de que cuatro personas murieron durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador, en medio de una concentración masiva en Paseo de la Reforma.

El Gobierno de la CDMX insistió en que la prioridad será proteger la vida de las personas y evitar que una celebración deportiva vuelva a convertirse en una emergencia.