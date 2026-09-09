Solo 3 de cada 10 tienen un testamento; ¿cuánto cuesta en Durango tramitarlo en septiembre?

La gran mayoría de las personas no cuenta con un testamento, por lo que en muchas ocasiones “heredan” problemas familiares a falta de formalización de su última voluntad, informó el presidente del Colegio de Notarios, Juan Gerardo Parral Pérez.

“Acabamos de tener una reunión de Consejo Nacional, se dieron estadísticas un poquito preocupantes porque tres de cada 10 mexicanos en edad de hacer testamento realizan su disposición de última voluntad. Esto quiere decir que los siete restantes de cada 10 no disponen de sus bienes y por lo tanto eso se torna en que el fallecimiento luego tenga como consecuencia un juicio sucesorio intestamentario. De esos siete que se hacen juicio sucesorio intestamentarios, más del 50 por ciento se tornan controversiales, es decir, de litigios”, lamentó.

Y explicó que influyen varios factores en este asunto. “Una de las causas precisamente es la falta de cultura, número uno; número dos, el hecho de que les hablen de testamento siempre trae a la mente la muerte y eso también todavía no hemos podido desarraigar esos pensamientos. Y ya como último motivo que precisamente fue una de las causas por las que se instituyó el mes del testamento, es el costo”.

“Ahora la gente no hace testamento no por el costo, nosotros Colegio Nacional, Colegio Estatal junto con los gobiernos de los estados, ese fue en inicio uno de los objetivos en combatir esa falta de realización de testamento por el costo. Ahora ya no es pretexto eso”, aseguró.

Y es que, refirió qu e durante septiembre, que es el mes del testamento, el costo es más bajo para que no sea un impedimento.

“En este mes en Durango cuesta mil 900 pesos, más el IVA, que eso es un impuesto que no es ni de los usuarios ni de nosotros. Ahorita la media de cobro está entre mil 200, en dos mil 200 y dos mil 600 pesos dependiendo de cada estado”, mencionó.

Dijo que, aunque en Durango ha aumentado la cifra de testamentos, llega apenas al 20 o 30 por ciento de las personas en edad de realizarlo , es decir, mayores de 16 años.

Y reiteró que esto ayuda a evitar desgaste en las familias cuando un ser querido fallece.