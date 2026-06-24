Solo 43% del total de las líneas de celular se ha vinculado a la CURP, informa la CRT

Continúa el registro de datos de usuarios a sus líneas telefónicas, pero al día de hoy solamente se han vinculado 62 millones 582 mil 340 líneas.

Con corte a la noche del 22 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer una cifra de los registros.

Si se considera que en el país la CRT reconoce que hay 144 millones 585 mil 131 números celulares , la cifra de las líneas que ya se vincularon representa el 43 por ciento del total , es decir cuatro líneas de cada 10.

De acuerdo con la legislación, los usuarios de celulares tienen que registrar su nombre y su CURP a su línea telefónica para que no se le suspenda el servicio a partir del 30 de junio próximo.

El registro se abrió el pasado 9 de enero del 2026, pero la cifra de vinculaciones aún no rebasa el 50 por ciento.

Avanza el registro de líneas celulares, pero a ritmo insuficiente

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU), el proceso de registro avanza "a un ritmo insuficiente frente a la contabilidad del mercado mexicano que asciende a 158.9 millones al cierre del primer trimestre de 2026, considerando los reportes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la totalidad de los operadores móviles virtuales (OMV)".

En el análisis "Registro de Líneas Móviles: Desconfianza y Potenciales Riesgos Sistémicos", aunque el cumplimiento crece, la "velocidad registrada resulta insuficiente para alcanzar una cobertura generalizada antes de la fecha límite establecida para el próximo 30 de junio".

¿Desconocimiento o desconfianza?

De acuerdo con The CIU "más preocupante aún es que los principales obstáculos no están relacionados con el desconocimiento de la medida, sino con la renuencia de los usuarios a ejecutar el proceso.

"La perspectiva de los usuarios evidencia que el conocimiento de la obligación ha alcanzado niveles elevados entre la población, pero la conversión en registros efectivos continúa siendo limitada".

Una encuesta que hizo The CIU muestra que el 66 por ciento de los usuarios móviles conoce la disposición oficial que obliga al registro de las líneas telefónicas, pero solamente el 45 por ciento de los que conocen la obligación registraron ya sus líneas.